Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві пропонують місцеві жителі у межах взаємної допомоги та підтримки, повідомляє Politeka.

На Полтавщині переселенці можуть скористатися кількома варіантами безоплатного проживання. Один із них — приватний будинок у Полтавському районі з водопостачанням, каналізацією та газовим опаленням. На території — великий город, є кури, собака і коти. Господарі шукають людину для спільного проживання, щоб допомагати один одному в побуті. У селі функціонують магазини, школа і садок, а маршрутка до Полтави курсує 17 разів на день.

Ще один варіант — домівка для жінки з дитиною у спокійному місці. Господарі пропонують не лише дах над головою, а й засоби гігієни та памперси. Комунальні послуги оплачувати не потрібно. Єдина умова — допомога по хатніх справах, догляд за хворими не передбачений.

Також помешкання для 1–2 дорослих без дітей (не пенсійного віку) пропонують у селі за 10 км від Полтави. Умовою є допомога по господарству — переважно догляд за пасікою та садом. До послуг переселенців — будиночок із двома кімнатами, кухнею, ванною та газовим опаленням.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві — це реальний шанс знайти тимчасовий прихисток і підтримку в складні часи.

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