Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве предлагают местные жители в рамках взаимной помощи и поддержки, сообщает Politeka.

В Полтавской области переселенцы могут воспользоваться несколькими вариантами безвозмездного проживания. Один из них – частный дом в Полтавском районе с водоснабжением, канализацией и газовым отоплением. На территории большой город, есть куры, собака и коты. Хозяева ищут человека для совместного проживания, чтобы помогать друг другу в быту. В селе функционируют магазины, школа и садик, а маршрутка в Полтаву курсирует 17 раз в день.

Еще один вариант – дом для женщины с ребенком в спокойном месте. Хозяева предлагают не только крышу над головой, но и средства гигиены и памперсы. Коммунальные услуги оплачивать не нужно. Единственное условие – помощь по домашним делам, уход за больными не предусмотрен.

Также помещение для 1-2 взрослых без детей (не пенсионного возраста) предлагают в селе в 10 км от областного центра. Условием является помощь по хозяйству — преимущественно уход за пасекой и садом. К услугам переселенцев – домик с двумя комнатами, кухней, ванной и газовым отоплением.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтаве - это реальный шанс найти временное убежище и поддержку в сложные времена.

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