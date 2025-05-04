У понеділок, 5 травня 2025 року, ДТЕК знову застосовуватиме в Київській області локальні графіки відключення світла.

ДТЕК планує на 5 травня 2025 року профілактичні роботи в Київській області та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

На території Кагарлицької громади в Обухівському районі Київської області 5 травня графіки відключення світла діятимуть у селі Горохове по вулицях Заріччя та Садовій із 8:30 до 19:30.

У межах Бучанської міської територіальної громади ДТЕК запланував знеструмлення на понеділок із 8:30 до 19:00 у таких населених пунктах:

місто Буча – вулиці Садова, Шевченка, Яснополянська, Ново-Яблунська;

селище Ворзель – вул. Курортна, Тюльпанова, Яблунська, Котляревського, Ярослава Мудрого.

Також у Бучі в понеділок із 9:00 до 17:00 тимчасово без електроенергії залишаться мешканці будинків за адресами вул. Богдана Хмельницького, 2 та 4. Це повʼязано з проведенням ремонтних робіт на трансформаторній підстанції, пише Politeka.

Також ДТЕК попереджає про заплановані графіки відключення світла на 5 травня в межах Пірнівської територіальної громади в Вишгородському районі Київської області.

Повідомляється, що з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці села Лебедівка по вулицях Ярослава Мудрого, Виноградна, Вишнева, Вільхова, Тиха, Дніпровська, Ентузіастів, Лебедина, Щаслива, Медова, Шолуденка, Молодіжна, Набережна, Прибережна, Сімейна, Соборна, Урочищн "Рябіна 1", "Рябіна", "Суниця", пров. Ягідний.

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