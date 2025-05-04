В понедельник, 5 мая 2025 года, ДТЭК снова будет применять в Киевской области локальные графики отключения света.

ДТЭК планирует на 5 мая 2025 года профилактические работы в Киевской области и соответствующие графики отключения света, сообщает Politeka.

На территории Кагарлыкской общины в Обуховском районе Киевской области 5 мая графики отключения света будут действовать в селе Гороховое по улицам Заречья и Садовой с 8:30 до 19:30.

В пределах Бучанской городской территориальной общины ДТЭК запланировал обесточивание на понедельник с 8:30 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

город Буча – улицы Садовая, Шевченко, Яснополянская, Ново-Яблунская;

поселок Ворзель – ул. Курортная, Тюльпанова, Яблонская, Котляревского, Ярослава Мудрого.

Также в Буче в понедельник с 9.00 до 17.00 временно без электроэнергии останутся жильцы домов по адресам ул. Богдана Хмельницкого, 2 и 4. Это связано с проведением ремонтных работ трансформаторной подстанции, пишет Politeka.

Также ДТЭК предупреждает о планируемых графиках отключения света на 5 мая в пределах Пирновской территориальной общины в Вышгородском районе Киевской области.

Сообщается, что с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители села Лебедевка по улицам Ярослава Мудрого, Виноградная, Вишневая, Ольхова, Тихая, Днепровская, Энтузиастов, Лебедина, Счастливая, Медовая, Шолуденко, Молодежная, Соборная, Набережная, Урочище "Рябина 1", "Рябина", "Земляника", пер. Ягодный.

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