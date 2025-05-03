Найдешевші квартири в Полтаві здають від 4500 тисяч гривень в різних куточках міста.

Найдешевші квартири у Полтаві пропонуються у різних районах міста, проте воно має свої особливості та вимоги до орендарів, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Найдешевші квартири в Полтаві здають від 4500 тисяч гривень. З'явилась нова пропозиція. Пропонується в оренду затишна однокімнатна квартира в одному з найколоритніших районів столиці — на Подолі. Заселення можливе з 1 травня. Житло невелике, проте охайне й доглянуте, укомплектоване необхідними меблями та побутовою технікою, що забезпечить комфортне проживання.

Орендна плата становить 6500 грн на місяць плюс оплата комунальних послуг за лічильниками. При заселенні передбачено оплату за перший і останній місяць. Комісія агентства – за домовленістю.

Також можна знайти подалі від центру міста. Здається простора двокімнатна квартира на першому поверсі будинку, розташованого на вулиці Решетилівській.

Оселя з індивідуальним опаленням, частково мебльована та обладнана побутовою технікою — все необхідне для зручного проживання вже є. Важливою перевагою є можливість проживання з домашніми улюбленцями, що нині зустрічається нечасто.У дворі розташований дитячий садок, що робить квартиру зручною для сімей із дітьми.

Орендна плата становить 4500 грн на місяць, додатково оплачуються комунальні послуги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Прогноз погоди у Полтаві на травень: синоптики розповіли, які несподіванки обіцяє останній місяць весни.