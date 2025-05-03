Самые дешевые квартиры в Полтаве сдают от 4500 тысяч гривен в разных уголках города.

Самые дешевые квартиры в Полтаве предлагаются в разных районах города, однако он имеет свои особенности и требования к арендаторам, сообщает Politeka.net.

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Самые дешевые квартиры в Полтаве сдают от 4500 тысяч гривен. Появилось новое предложение . Предлагается в аренду уютная однокомнатная в одном из самых колоритных районов столицы – на Подоле. Заселение возможно с 1 мая. Жилье небольшое, однако чистоплотное и ухоженное, укомплектовано необходимой мебелью и бытовой техникой, что обеспечит комфортное проживание.

Арендная плата составляет 6500 грн. в месяц плюс оплата коммунальных услуг по счетчикам. При заселении предусмотрена оплата за первый и последний месяц. Комиссия агентства – по договоренности.

Также можно найти вдали от центра города. Сдается просторная двухкомнатная квартира на первом этаже дома, расположенного на Решетиловской улице.

Жилье с индивидуальным отоплением, частично меблировано и оборудовано бытовой техникой – все необходимое для удобного проживания уже есть. Важным преимуществом является возможность проживания с домашними питомцами, что ныне встречается нечасто. Во дворе расположен детский сад, что делает ее удобной для семей с детьми.

Арендная плата составляет 4500 грн. в месяц, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги.

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