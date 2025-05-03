Наразі найдешевші квартири в Харкові в оренлу стартують від 2000 грн на місяць.

Попит на житло в регіонах, що регулярно зазнають обстрілів, залишається нестабільним, проте найдешевші квартири в Харкові досі можна знайти для оренди, повідомляє Politeka.net.

Ми переглянули актуальні пропозиції на OLX і дізналися, яку нерухомість можна орендувати за найнижчими цінами.

Наразі найдешевші квартири в Харкові в оренлу стартують від 2000 грн на місяць.

Серед нових пропозицій – затишна двокімнатна квартира з косметичним ремонтом на проспекті Тракторобудівників 138 б, 3/5. Розташована всього за 10 хвилин їзди громадським транспортом від станції метро «Студентська». Поруч — зручна транспортна розв’язка, зупинка, супермаркет, ринок і безліч магазинів.

У квартирі встановлені металопластикові вікна, є всі необхідні меблі, холодильник, телевізор. Пральну машину-автомат доставлять найближчим часом. Житло готове до заселення. Орендна плата — 2000 грн + комунальні послуги. Можна з вихованими домашніми тваринами.

Ще одна вигідна пропозиція — пропонується в оренду затишна однокімнатна квартира в чудовому стані та з відмінним розташуванням. Район Нові Будинки — зручна локація з розвиненою інфраструктурою: поруч супермаркети, магазини, парк для прогулянок і зупинка громадського транспорту.

Тут є все необхідне для комфортного життя: розкладний диван, меблі, пральна машина, холодильник.

Балкон після капітального ремонту: встановлено зручні шафи для зберігання та сушарки для білизни. Встановлені лічильники на електроенергію, воду та газ.

Вартість оренди: 4500 грн/міс. + комунальні (у літній період), 3500 грн/міс. + комунальні (у зимовий період).

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