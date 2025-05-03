Пенсія в Харкові для чоловіка була обмежена в розмірі, тому він звернувся з заявою до відповідних органів.

Пенсія в Харькові призначалась чоловікові у зв'язку з інвалідністю, проте він звинуватив ПФУ у бездіяльності щодо обмеження розміру його виплат, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні Близнюківського районного суду.

Він звернувся до суду з вимогою стягнути на свою користь компенсацію у сумі 50 тисяч гривень.

Виплата для чоловіка була обмежена в розмірі, тому він звернувся з заявою до відповідних органів. Суд частково задоволив позов чоловіка та визнав дії Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області протиправними щодо обмеження розміру пенсії.

Крім того, було ухвалене ще одне рішення (справа № 520/10122/23), яке набрало чинності пізіше. Цього разу, повністю задовольнили позов до Головного управління ПФУ та Міністерства соціальної політики України, визнавши бездіяльність цих органів протиправною у частині відмови у виплаті щорічної одноразової грошової допомоги чоловіку як особі з інвалідністю внаслідок війни.

Згідно з експертним висновком з 8 січня 1992 року, захворювання позивача пов'язане з впливом іонізуючого випромінювання під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Довідка МСЕ-ЧНВ підтверджує, що чоловіку встановлено другу групу інвалідності через це захворювання.

Незважаючи на ці рішення, чоловік звернувся з вимогою компенсації моральної шкоди в сумі 50 тисяч гривень, яку він оцінив через психологічні труднощі та незручності, спричинені порушенням його прав. Однак, йому відмовили у задоволенні цього позову, не знайшовши підтвердження факту заподіяння йому моральної шкоди з боку державних органів. Тому пенсія в Харькові продовжить йому призначатись без змін.

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