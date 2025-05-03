Пенсия в Харькове для мужчины была ограничена в размере, поэтому он обратился с заявлением в соответствующие органы.

Пенсия в Харькове назначалась мужчине в связи с инвалидностью, однако он обвинил ПФУ в бездействии по ограничению размера его выплат, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Близнюковского районного суда.

Он обратился в суд с требованием взыскать компенсацию в сумме 50 тысяч гривен.

Выплата для местного жителя была ограничена в размере, поэтому он обратился с заявлением в соответствующие органы. Суд частично удовлетворил иск мужчины и признал действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области противоправными по ограничению пенсионного размера.

Кроме того, было принято еще одно решение (дело № 520/10122/23), которое вступило в силу более поздно. На этот раз полностью удовлетворили иск в Главное управление ПФУ и Министерство социальной политики Украины, признав бездействие этих органов противоправным в части отказа в выплате ежегодной единовременной денежной помощи мужчине как лицу с инвалидностью в результате войны.

Согласно экспертному заключению с 8 января 1992 года, заболевание истца связано с влиянием ионизирующего излучения во время ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Справка МСЭ-ЧНВ подтверждает, что украинцу установлена ​​вторая группа инвалидности из-за этого заболевания.

Несмотря на эти решения, мужчина обратился с требованием компенсации морального вреда в сумме 50 тысяч гривен, который он оценил из-за психологических трудностей и неудобств, вызванных нарушением его прав, однако ему отказали в удовлетворении этого иска, не найдя подтверждения факта причинения ему морального вреда со стороны государственных органов. потому пенсия в Харькове ему будет назначена без изменений.

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