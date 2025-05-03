Місцеві мешканці все ще надають безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині, тож розглядаємо доступні варіанти.

Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині можна знайти із різноманітними умовами, повідомляє Politeka.

На платформі "Прихисток" вже є більше сотні актуальних оголошень від людей, які готові допомагати.

Один із таких варіантів - невеликий приватний будинок з піччю, двома ліжками, холодильником і навіть телевізором. Є скважина, молодий сад і власний ліс. Жити тут можуть як сім’ї з дітьми, так і люди похилого віку. Господарі не обмежують терміни і готові ділитися тим, що мають.

Інше помешкання чекає на багатодітну родину або дві менші сім’ї. Це великий сільський дім, облаштований після початку повномасштабної війни. У ньому є вода, душ, пічне опалення. Поряд дитсадок, школа, магазин і зручне сполучення з райцентром.

Головна вимога господарів, щоб люди були без шкідливих звичок. Кажуть, вже мали неприємний досвід, тому просять ставитися з повагою до чужого майна.

Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині є також для жінок або мам з дитиною. Господарі не лише надають кімнату в будинку, а й обіцяють харчування, засоби гігієни та побутову підтримку. Єдина умова - невелика допомога по господарству. Проте доглядати за літніми чи хворими не доведеться.

Ще одна пропозиція передбачає короткострокове проживання. У помешканні є все необхідне - газ, каналізація, вода, санвузол, інтернет. До залізничного вокзалу кілька хвилин. Це гарний варіант для тих, хто тимчасово зупинився в дорозі або шукає прихисток на короткий час.

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