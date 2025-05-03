Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині можна знайти із різноманітними умовами, повідомляє Politeka.
На платформі "Прихисток" вже є більше сотні актуальних оголошень від людей, які готові допомагати.
Один із таких варіантів - невеликий приватний будинок з піччю, двома ліжками, холодильником і навіть телевізором. Є скважина, молодий сад і власний ліс. Жити тут можуть як сім’ї з дітьми, так і люди похилого віку. Господарі не обмежують терміни і готові ділитися тим, що мають.
Інше помешкання чекає на багатодітну родину або дві менші сім’ї. Це великий сільський дім, облаштований після початку повномасштабної війни. У ньому є вода, душ, пічне опалення. Поряд дитсадок, школа, магазин і зручне сполучення з райцентром.
Головна вимога господарів, щоб люди були без шкідливих звичок. Кажуть, вже мали неприємний досвід, тому просять ставитися з повагою до чужого майна.
Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині є також для жінок або мам з дитиною. Господарі не лише надають кімнату в будинку, а й обіцяють харчування, засоби гігієни та побутову підтримку. Єдина умова - невелика допомога по господарству. Проте доглядати за літніми чи хворими не доведеться.
Ще одна пропозиція передбачає короткострокове проживання. У помешканні є все необхідне - газ, каналізація, вода, санвузол, інтернет. До залізничного вокзалу кілька хвилин. Це гарний варіант для тих, хто тимчасово зупинився в дорозі або шукає прихисток на короткий час.
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