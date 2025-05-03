Местные жители все еще предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине, поэтому рассматриваем доступные варианты.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине можно найти с разными условиями, сообщает Politeka.

На платформе "Прихисток" уже есть более сотни актуальных объявлений от людей, готовых помогать.

Один из таких вариантов – небольшой частный дом с печью, двумя кроватями, холодильником и даже телевизором. Есть скважина, молодой сад и собственный лес. Жить здесь могут как семьи с детьми, так и старики. Хозяева не ограничивают сроки и готовы делиться тем, что у них есть.

Другое жилье ждет многодетную семью или две меньшие семьи. Это большой деревенский дом, обустроенный после начала полномасштабной войны. В нем есть вода, душ, печное отопление. Рядом детсад, школа, магазин и удобное сообщение с райцентром.

Главное требование хозяев, чтобы люди были без вредных привычек. Говорят, уже имели неприятный опыт, поэтому просят относиться с уважением к чужому имуществу.

Бесплатное жилье для ВПЛ на Полтавщине также для женщин или мам с ребенком. Хозяева не только предоставляют комнату дома, но и обещают питание, средства гигиены и бытовую поддержку. Единственное условие – небольшая помощь по хозяйству. Однако ухаживать за пожилыми или больными не придется.

Еще одно предложение предполагает краткосрочное проживание. В доме есть все необходимое – газ, канализация, вода, санузел, интернет. До железнодорожного вокзала несколько минут. Это хороший вариант для тех, кто временно остановился в пути или ищет убежище на короткое время.

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