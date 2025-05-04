Пенсія в Києві стала підставою для судового розгляду, коли Пенсійний фонд вимагав від жінки повернути переплачені кошти.

Пенсія в Києві, яку переплатили, становила понад 86 тисяч гривень, тому фонд хотів повернути гроші, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Дніпровського районного суду столиці, громадянка, що отримує пенсію в Києві за віком та має інвалідність І групи через роботи на ЧАЕС, звернулась до суду після того, як Пенсійний фонд виявив переплату в розмірі 86 083 гривень.

Вся справа почалася після перерахунку пенсії в Києві, проведеного у відповідності до рішення феміди, яке визнало протиправною бездіяльність Пенсійного фонду, що не здійснив перерахунок на пільгових умовах для осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Перерахунок був проведений із збільшенням виплат на 1% за кожен рік роботи понад мінімальний стаж, що для жінки складав понад 15 років. Однак після цього виявилось, що через помилку утворилась переплата за період з 1 липня 2019 року по 28 лютого 2021 року. ПФУ неодноразово звертався до громадянки з вимогою повернути ці кошти.

Розглядаючи справу, суд з'ясував, що жінка справедливо отримала виплати. Пенсійний фонд, виконуючи рішення Окружного адміністративного суду, виявив, що переплата виникла через певні рахункові помилки.

Однак, як зазначила феміда, ПФУ не зміг довести факт зловживання з боку позивача, а також не надав достатньо доказів, що підтверджують наявність обґрунтованих підстав для повернення грошей.

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