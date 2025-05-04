Пенсия в Киеве стала основанием для судебного разбирательства, когда Пенсионный фонд потребовал от женщины вернуть переплаченные средства.

Пенсия в Киеве, которую переплатили, составила более 86 тысяч гривен, поэтому фонд хотел вернуть деньги, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Днепровского районного суда столицы, гражданка, получающая пенсию в Киеве по возрасту и имеющая инвалидность І группы из-за работ на ЧАЭС, обратилась в суд после того, как Пенсионный фонд обнаружил переплату в размере 86 083 гривен.

Все дело началось после пересчета пенсии в Киеве, проведенного в соответствии с решением фемиды, признавшим противоправным бездействие Пенсионного фонда, не осуществившего перерасчет на льготных условиях для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Перерасчет был произведен с увеличением выплат на 1% за каждый год работы свыше минимального стажа, который для женщины составлял более 15 лет. Однако после этого оказалось, что из-за ошибки образовалась переплата за период с 1 июля 2019 по 28 февраля 2021 года. ПФУ неоднократно обращался к гражданке с требованием вернуть эти средства.

Рассматривая дело, суд обнаружил, что женщина справедливо получила выплаты. Пенсионный фонд, выполняя решение Окружного административного суда, обнаружил, что переплата возникла из-за определенных счетных ошибок.

Однако, как отметила фемида, ПФУ не смог доказать факт злоупотребления со стороны истца, а также не предоставил достаточно доказательств, подтверждающих наличие оснований для возврата денег.

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