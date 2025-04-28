Спеціалісти попереджають про планові відключення газу в різних населених пунктах Київської області на вівторок, 29 квітня 2025 року.

Київська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України" повідомили, де та коли по області плануються відключення газу на 29 квітня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема у вівторок, 29 квітня, у звʼязку з роботами по реконструкції системи газопостачання відбудеться тимчасове відключення газу в селищі Ворзель Бучанського району в Київській області.

Припинення газопостачання в Ворзелі торкнеться мешканців будинку за адресою вул. Стражеска, 10. Точний графік поки не повідомляється. Спеціалісти відновлять подачу блакитного палива одразу після закінчення робіт, мешканців просять із розумінням поставитися до цих тимчасових незручностей.

Крім того, 29 квітня почнуться планові роботи з заміни газорегуляторного пункту (ШРП) в місті Миронівка (Обухівський район, Київська область), які можуть тривати до пʼятниці, 2 травня, повідомляє Politeka.

Через це в Миронівці заплановано тимчасове відключення газу в будинках по вулиці Довженка. При цьому обмеження можуть не тривати всі ці дні – якщо не виникне складнощів у ході виконання робіт, то газопостачання повернуть раніше.

Експерти також нагадують про необхідність вчасно передавати Оператору ГРМ показники газових лічильників – це потрібно робити щомісяця, з 1 по 5 число, вказуючи дані про спожиті кубометри.

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