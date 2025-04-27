Через ремонтні роботи в системах газопостачання в Київській області заплановано локальні відключення газу на кінець квітня - початок травня 2025 року.

Київська філія "Газорозподільні мережі України" попереджає про відключення газу в області, заплановані на наступний тиждень – з 28 квітня по 4 травня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в місті Біла Церква Київської області в середу, 30 квітня, орієнтовно з 9:00 до 17:00 будуть проводитися роботи з реконструкції системи газопостачання, тому для мешканців багатоквартирного будинку за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 29а, тимчасово буде припинено подачу природного газу.

Експерти наголошують, що для уникнення аварійних ситуацій мешканцям потрібно буде заздалегідь перекрити крани на опусках до газових приладів і вмикати їх лише після закінчення вказаного терміну, повідомляє Politeka. Відновлення газопостачання буде проводитися працівниками "Газмережі".

Крім того, спеціалісти попереджають про планові роботи по заміні газорегуляторного пункту (ШРП) в місті Миронівка Обухівського району Київської області. Через це з вівторка до пʼятниці, 29 квітня-2 травня, відбудеться відключення газу для мешканців будинків по вулиці Довженка.

Як відзначають газовики, якщо складнощів при виконанні цих робіт не виникне, то газопостачання мешканцям можуть відновити навіть раніше вказаного терміну.

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