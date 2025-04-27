Из-за ремонтных работ в системах газоснабжения в Киевской области запланированы локальные отключения газа на конец апреля - начало мая 2025 года.

Киевский филиал "Газораспределительные сети Украины" предупреждает об отключениях газа в области, запланированных на следующую неделю - с 28 апреля по 4 мая 2025 года, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в городе Белая Церковь Киевской области в среду, 30 апреля, ориентировочно с 9:00 до 17:00 будут проводиться работы по реконструкции системы газоснабжения, поэтому для жителей многоквартирного дома по адресу улица Ярослава Мудрого, 29а, временно будет прекращена подача природного газа.

Эксперты отмечают, что во избежание аварийных ситуаций жителям нужно будет заранее перекрыть краны на опусках к газовым приборам и включать их только по истечении указанного срока, сообщает Politeka. Возобновление газоснабжения будет производиться работниками "Газсети".

Кроме того, специалисты предупреждают о плановых работах по замене газорегуляторного пункта (ШРП) в городе Мироновка Обуховского района Киевской области. Поэтому со вторника до пятницы, 29 апреля-2 мая, произойдет отключение газа для жильцов домов по улице Довженко.

Как отмечают газовщики, если сложностей при выполнении этих работ не возникнет, то газоснабжение жителям могут возобновить даже раньше указанного срока.

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