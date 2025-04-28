Специалисты предупреждают о плановых отключениях газа в разных населенных пунктах Киевской области на вторник, 29 апреля 2025 года.

Киевский филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" сообщили, где и когда по области планируется отключение газа на 29 апреля 2025 года, пишет Politeka.

В частности, во вторник, 29 апреля, в связи с работами по реконструкции системы газоснабжения произойдет временное отключение газа в поселке Ворзель Бучанского района в Киевской области.

Прекращение газоснабжения в Ворзеле коснется жильцов дома по адресу ул. Стражеско, 10. Точный график пока не сообщается. Специалисты возобновят подачу голубого топлива сразу после окончания работ, жителей просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам.

Кроме того, 29 апреля начнутся плановые работы по замене газорегуляторного пункта (ШРП) в Мироновке (Обуховский район, Киевская область), которые могут продолжаться до пятницы, 2 мая, сообщает Politeka.

Поэтому в Мироновке запланировано временное отключение газа в домах по улице Довженко. При этом ограничения могут не продолжаться все эти дни – если не возникнет сложностей в ходе выполнения работ, то газоснабжение вернут раньше.

Эксперты также напоминают о необходимости своевременно передавать Оператору ГРМ показатели газовых счетчиков – это нужно делать ежемесячно, с 1 по 5 число, указывая данные о потребленных кубометрах.

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