Подорожчання овочів у Харкові вже викликало резонанс серед людей, що живуть у цьому місті.

Подорожчання овочів у Харкові продовжує відбуватися, що стало помітно на прикладі кількох популярних продуктів, повідомляє Politeka.

Ми провели моніторинг в місцевій мережі супермаркетів Рост.

Так, на сьогоднішній день ціна на редис виросла до 74,90 грн./кг. Порівняно з попередніми місяцями, це подорожчання майже на 10 гривень. Також помітно подорожчали помідори червоні українського виробництва: цінник за кілограм тепер складає 114,90 грн./кг. Раніше ці ж помідори можна було придбати за 104,90.

Солодкий червоний перець, один із основних товарів у літньому раціоні, подорожчав ще більше — до 209,90 грн./кг. Ціна на огірки гладкі також зросла до 76,90, що на кілька гривень дорожче, ніж раніше.

Не оминули зміни й інші овочі, зокрема молода капуста, вартість якої склала 79,90 грн./кг. Для порівняння, кілька місяців тому вона була значно дешевша. Враховуючи загальний тренд на зростання цін, споживачам варто очікувати подальше подорожчання овочів у Харкові.

Аналізуючи ситуацію з розцінками, можна сказати, що основними причинами є погодні умови, збільшення витрат на виробництво та транспортування, а також коливання на ринку сировини. Відповідно до прогнозів експертів, вартість овочевих продуктів може продовжити зростати в найближчі місяці. Тому жителі Харкова мають бути готові до таких змін і, можливо, шукати варіанти економії або планувати закупівлю на майбутнє.

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