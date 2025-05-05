Подорожание овощей в Харькове уже вызвало резонанс среди живущих в этом городе людей.

Подорожание овощей в Харькове продолжает происходить, что стало заметно на примере нескольких популярных продуктов, сообщает Politeka.

Мы провели мониторинг в местной сети супермаркетов Рост .

Так, на сегодняшний день цена на редис выросла до 74,90 грн/кг. По сравнению с предыдущими месяцами это подорожание почти на 10 гривен. Также заметно подорожали красные помидоры украинского производства: ценник за килограмм теперь составляет 114,90 грн./кг. Раньше эти помидоры можно было приобрести за 104,90.

Сладкий красный перец, один из основных товаров в летнем рационе, подорожал еще больше – до 209,90 грн./кг. Цена на огурцы гладкие также выросла до 76,90, что на несколько гривен дороже, чем раньше.

Не обошли изменения и другие овощи, в том числе молодая капуста, стоимость которой составила 79,90 грн/кг. Для сравнения, несколько месяцев назад она была гораздо дешевле. Учитывая общий тренд по росту цен, потребителям следует ожидать дальнейшего подорожания овощей в Харькове.

Анализируя ситуацию с расценками, можно сказать, что основными причинами являются погодные условия, увеличение затрат на производство и транспортировку, а также колебания на рынке сырья. Согласно прогнозам экспертов, стоимость овощных продуктов может продолжить расти в ближайшие месяцы. Поэтому жители Харькова должны быть готовы к таким изменениям и возможно искать варианты экономии или планировать закупку на будущее.

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