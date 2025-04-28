Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 29 квітня та розповіли всі деталі.

Прогноз погоди у Львові на 29 квітня обіцяє зміни, адже ясний ранок поступово перейде у хмарний день і похмурий вечір, повідомляє Politeka.

Вночі температура буде триматися на рівні +8°C, а до ранку опуститься до +6°C. Вже до обіду температура підвищиться до +18°C, а в кінці дня досягне +20°C. Ввечері температурні показники знову знизяться до +15°C. Вітер буде досить спокійний, зі швидкістю до 4.8 м/с в другій половині дня, а ймовірність опадів залишиться на рівні нуля. Тиск в атмосфері залишатиметься стабільним, коливаючись в межах 742–745 мм рт. ст.

Вологість повітря змінюватиметься протягом дня від 79% вранці до 40% вдень і до 51% ввечері. Тут варто зауважити, що висока вологість може спричиняти дискомфорт, підвищувати ризик перегріву організму, погіршувати дихання та сприяти розвитку різних захворювань, таких як грибкові інфекції.

Опадів не передбачається, тому можна очікувати, що день буде переважно сухим, хоч і хмарним.

Народний прогноз погоди у Львові на 29 квітня свідчить, що наші предки відзначали: якщо на цей день були заморозки, це передвіщало проблеми для майбутнього врожаю. Тому вважалося, що якщо ярки заграють і знову замерзнуть, то це може бути знаком того, що на врожай чекають певні труднощі. Враховуючи змінливу температуру, слід бути готовим до можливих погодних перепадів і, можливо, холодних ночей у найближчі дні. Проте, суттєвих опадів не очікується, що дасть можливість продовжити роботи на відкритому повітрі.

Якщо вірити народному прогнозу, то весь травень може бути схожим на погоду цього дня.

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