Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 29 апреля и поведали все детали.

Прогноз погоды во Львове на 29 апреля обещает перемены, ведь ясное утро постепенно перейдет в пасмурный и пасмурный вечер, сообщает Politeka.

Ночью температура будет держаться на уровне +8°C, а к утру опустится до +6°C. Уже к обеду температура повысится до +18°C, а в конце дня достигнет +20°C. Вечером температурные показатели снова снизятся до +15°C. Ветер будет достаточно спокоен, со скоростью до 4.8 м/с во второй половине дня, а вероятность осадков останется на уровне нуля. Давление в атмосфере будет оставаться стабильным, колеблясь в пределах 742-745 мм рт. ст.

Влажность воздуха будет меняться в течение дня с 79% утром до 40% днем ​​и до 51% вечером. Здесь следует заметить, что высокая влажность может вызывать дискомфорт, повышать риск перегрева организма, ухудшать дыхание и способствовать развитию различных заболеваний, таких как грибковые инфекции.

Осадков не предполагается, поэтому можно ожидать, что день будет преимущественно сухим, хоть и облачным.

Народный прогноз погоды во Львове на 29 апреля свидетельствует, что если в этот день наши предки заметили, если наши предки заметили, если в этот день атмосфера будет хорошая, то будет идти дождь. Поэтому считалось, что если ярки заиграют и снова замерзнут, то это может быть знаком того, что урожая ждут определенные трудности. Учитывая изменяющуюся температуру, следует быть готовым к возможным погодным перепадам и, возможно, холодным ночам в ближайшие дни. Однако существенных осадков не ожидается, что позволит продолжить работу на открытом воздухе.

Если верить народному прогнозу, то весь май может походить на погоду этого дня.

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