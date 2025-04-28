Відключення води у Львові 28 квітня сталося через заплановані роботи та ліквідації аварій.

Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, що призвела до тимчасового відключення гарячої води у Львові 28 квітня, повідомляє Politeka.net.

Як повідомляється, наразі тривають масштабні роботи з ремонту магістральної теплової мережі та ліквідації аварій на трубопроводах.

У зв'язку з проведенням цих робіт у низці районів міста тимчасово припинено подачу води. Відключення гарячої води у Львові 28 квітня стосуються будинків за відповідними адресами:

Софії Караффи-Корбут 10, 12

Єфремова С., акад. буд. 68, 79

Лазаренка Є., акад. буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 36, 38, 40, 42, 48, 48а

Сахарова А акад буд. 23, 25, 27

Бой-Желенського Т. 14

Бойчука М. 3, 5, 8, 10

Івана-Теодозія Куровця 73

Відкрита 1

Володимира Великого 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 49а, 49, 51, 53, 53а, 55б, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 87а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125

Грабянки Г. 5, 7, 9, 13

Карпинця І. 27

Кастелівка 2, 40

Керамічна 4, 16

Княгині Ольги 5б, 5г, 5а, 5, 5д, 59а, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102

Кобилиці Л. 19, 29а

Куликівська 18б, 39а, 39в, 39б, 57

Кульпарківська 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147

Лукаша М. 1, 2, 3, 4, 5

Молдавська 43

Моршинська 11

Музики Я. 34, 36

Наукова 2, 4, 4а, 6а, 6, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28а, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

Околична 16, 18

Яреми Я. 4

Пулюя І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а, 36, 38

Рубчака І. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а

Симоненка В. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22

Сміливих 5, 26, 28а

Стрийська 78, 104, 106

Тролейбусна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Відключення гарячої води у Львові 28 квітня за цими адресами сталося через гідравлічні випробування теплових мереж від ТЕЦ-1 та ремонтні роботи. Обмеження планують зняти сьогодні о 18 годині.

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