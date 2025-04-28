Бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» розпочали термінові ремонтні роботи через аварійну ситуацію, що призвела до тимчасового відключення гарячої води у Львові 28 квітня, повідомляє Politeka.net.
Як повідомляється, наразі тривають масштабні роботи з ремонту магістральної теплової мережі та ліквідації аварій на трубопроводах.
У зв'язку з проведенням цих робіт у низці районів міста тимчасово припинено подачу води. Відключення гарячої води у Львові 28 квітня стосуються будинків за відповідними адресами:
- Софії Караффи-Корбут 10, 12
- Єфремова С., акад. буд. 68, 79
- Лазаренка Є., акад. буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 36, 38, 40, 42, 48, 48а
- Сахарова А акад буд. 23, 25, 27
- Бой-Желенського Т. 14
- Бойчука М. 3, 5, 8, 10
- Івана-Теодозія Куровця 73
- Відкрита 1
- Володимира Великого 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 49а, 49, 51, 53, 53а, 55б, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85а, 87а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125
- Грабянки Г. 5, 7, 9, 13
- Карпинця І. 27
- Кастелівка 2, 40
- Керамічна 4, 16
- Княгині Ольги 5б, 5г, 5а, 5, 5д, 59а, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102
- Кобилиці Л. 19, 29а
- Куликівська 18б, 39а, 39в, 39б, 57
- Кульпарківська 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147
- Лукаша М. 1, 2, 3, 4, 5
- Молдавська 43
- Моршинська 11
- Музики Я. 34, 36
- Наукова 2, 4, 4а, 6а, 6, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28а, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116
- Околична 16, 18
- Яреми Я. 4
- Пулюя І. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а, 36, 38
- Рубчака І. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а
- Симоненка В. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22
- Сміливих 5, 26, 28а
- Стрийська 78, 104, 106
- Тролейбусна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Відключення гарячої води у Львові 28 квітня за цими адресами сталося через гідравлічні випробування теплових мереж від ТЕЦ-1 та ремонтні роботи. Обмеження планують зняти сьогодні о 18 годині.
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