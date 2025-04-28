Отключение воды во Львове 28 апреля произошло из-за запланированных работ и ликвидаций аварий.

Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, которая привела к временному отключению горячей воды во Львове 28 апреля, сообщает Politeka.net.

Как сообщается, в настоящее время ведутся масштабные работы по ремонту магистральной тепловой сети и ликвидации аварий на трубопроводах.

В связи с проведением этих работ в ряде районов города временно прекращена подача воды. Отключение горячей воды во Львове 28 апреля касается домов по соответствующим адресам:

Софии Караффы-Корбут 10, 12

Ефремова С., Акад. дом. 68, 79

Лазаренко Е., Акад. дом. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 36, 38, 40, 42, 48, 48а

Сахарова А акад буд. 23, 25, 27

Бой-Желенского Т. 14

Бойчука М. 3, 5, 8, 10

Ивана-Теодозия Куровца 73

Открытая 1

Владимира Великого 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40 44, 46, 47, 47а, 49а, 49, 51, 53, 53а, 55б, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 85 85а, 87а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125

Грабянки Г. 5, 7, 9, 13

Карпинца И. 27

Кастеловка 2, 40

Керамическая 4, 16

Княгини Ольги 5б, 5г, 5а, 5, 5д, 59а, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102

Кобылицы Л. 19, 29а

Куликовская 18б, 39а, 39в, 39б, 57

Кульпарковская 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147

Лукаша М. 1, 2, 3, 4, 5

Молдавская 43

Моршинская 11

Музыки Я. 34, 36

Научная 2, 4, 4а, 6а, 6, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

Околицына 16, 18

Яремы Я. 4

Пулюя И. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а, 36, 38

Рубчека И. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а

Симоненко В. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22

Смелых 5, 26, 28а

Стрыйская 78, 104, 106

Троллейбусная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Отключение горячей воды во Львове 28 апреля по этим адресам произошло из-за гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 и ремонтных работ. Ограничения планируют снять в 18 часов.

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