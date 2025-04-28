Бригады ЛГКП «Львовтеплоэнерго» начали срочные ремонтные работы из-за аварийной ситуации, которая привела к временному отключению горячей воды во Львове 28 апреля, сообщает Politeka.net.
Как сообщается, в настоящее время ведутся масштабные работы по ремонту магистральной тепловой сети и ликвидации аварий на трубопроводах.
В связи с проведением этих работ в ряде районов города временно прекращена подача воды. Отключение горячей воды во Львове 28 апреля касается домов по соответствующим адресам:
- Софии Караффы-Корбут 10, 12
- Ефремова С., Акад. дом. 68, 79
- Лазаренко Е., Акад. дом. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 36, 38, 40, 42, 48, 48а
- Сахарова А акад буд. 23, 25, 27
- Бой-Желенского Т. 14
- Бойчука М. 3, 5, 8, 10
- Ивана-Теодозия Куровца 73
- Открытая 1
- Владимира Великого 1, 3, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40 44, 46, 47, 47а, 49а, 49, 51, 53, 53а, 55б, 55, 55а, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 85 85а, 87а, 89, 91, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 121, 125
- Грабянки Г. 5, 7, 9, 13
- Карпинца И. 27
- Кастеловка 2, 40
- Керамическая 4, 16
- Княгини Ольги 5б, 5г, 5а, 5, 5д, 59а, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102
- Кобылицы Л. 19, 29а
- Куликовская 18б, 39а, 39в, 39б, 57
- Кульпарковская 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135, 139, 141, 143, 145, 147
- Лукаша М. 1, 2, 3, 4, 5
- Молдавская 43
- Моршинская 11
- Музыки Я. 34, 36
- Научная 2, 4, 4а, 6а, 6, 8, 9, 10а, 10, 11, 12, 12 а, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 86, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116
- Околицына 16, 18
- Яремы Я. 4
- Пулюя И. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32, 33а, 36, 38
- Рубчека И. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а
- Симоненко В. 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22
- Смелых 5, 26, 28а
- Стрыйская 78, 104, 106
- Троллейбусная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Отключение горячей воды во Львове 28 апреля по этим адресам произошло из-за гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 и ремонтных работ. Ограничения планируют снять в 18 часов.
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