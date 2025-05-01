Безкоштовне житло для ВПО у Харкові надається в кількох варіантах, тож ви можете обрати для себе найкращий.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові доступне жінок із дітьми або окремих переселенців без шкідливих звичок, повідомляє Politeka.

У тихому районі пропонують проживання з харчуванням від господарів. За комунальні послуги платити не потрібно, однак очікується допомога по господарству. Детальні умови можна обговорити у Viber.

Також у Харківській області здається будинок для переселенців: зручності на вулиці, опалення на дровах, три спальних місця. Також поблизу розташовані залізнична станція та автобусна зупинка.

Ще одна пропозиція – проживання для жінки у приватному секторі в районі Новоселівки, неподалік від Південної залізниці (ЮЖД). У будинку є всі необхідні умови для комфортного життя: гаряча вода, душ, туалет у будинку, пральна машинка, холодильник, інтернет. Надається окрема кімната з меблями. У будинку проживає лише господар із котом.

Для уточнення деталей можна телефонувати за номерами: 050 632 5426 або 063 879 3860.

Крім того, знайти безкоштовне житло для ВПО у Харкові можна через національну онлайн-платформу «Прихисток», яка була створена на початку повномасштабного вторгнення та досі активно допомагає переселенцям знаходити тимчасове житло по всій Україні.

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