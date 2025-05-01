Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется в нескольких вариантах, так что вы можете выбрать для себя лучший.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно женщинам с детьми или отдельным переселенцам без вредных привычек, сообщает Politeka.

В тихом районе предлагается проживание с питанием от хозяев. За коммунальные услуги платить не нужно, однако ожидается пособие по хозяйству. Подробные условия можно обсудить в Viber.

Также в Харьковской области сдается дом для переселенцев: удобства на улице, отопление на дровах, три спальных места. Также поблизости находятся железнодорожная станция и автобусная остановка.

Еще одно предложение – проживание для женщины в частном секторе в районе Новоселовки, недалеко от Южной железной дороги (ЮЖД). В доме есть все необходимые условия для комфортной жизни: горячая вода, душ, туалет в доме, стиральная машинка, холодильник, интернет. Предоставляется отдельная комната с мебелью. В доме проживает только хозяин с котом.

Для уточнения деталей можно звонить по номерам: 050 632 5426 или 063 879 3860.

Кроме того, найти бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно через национальную онлайн-платформу «Прихисток», которая была создана в начале полномасштабного вторжения россии в Украину и активно помогает переселенцам находить временное жилье по всей Украине.

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