Українцям вже показали графіки відключення світла в Запоріжжі на 29 квітня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 29 квітня передбачають термінові ремонтні роботи на електрообладнанні, через що в окремих районах міста тимчасово припинять електропостачання, повідомляє Politeka.

Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00, тож мешканцям варто заздалегідь підготуватися до можливих незручностей, застерігають в міськобленерго.

Електроенергії не буде за такими адресами: вул. Буковинська (Дегтярьова) 1–5, 2а, 4–6; Бірюзова 1-19, 1а, 2-28; Володимира Кубійовича (Нестерова) 1-45, 2-16, 20-50; Гончарна (Іскри) 2; Гризодубової 1, 31; Зачиняєва, Затишна, Лейтенантська, Незалежності, Олексія Заїки (Джамбула), Професорки Тетяни Денисової (Гладкова), Стартова, Трембітна (Радищева), Ярославни (Качалова) та ще низці вулиць і провулків. Обмеження також стосуватимуться проспектів Металургів і Соборного, а також проїзду Віталія Тіліженка.

Енергетики наголошують: після завершення ремонтних робіт електропостачання буде відновлено. У разі несприятливих погодних умов або технічних складнощів розклад може змінитися, про що буде повідомлено додатково.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 29 квітня є плановими, тому споживачів просять з розумінням поставитися до ситуації та за можливості обмежити використання електроприладів у вказаний період.

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