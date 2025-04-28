Украинцам уже показали графики отключения света в Запорожье на 29 апреля.

Графики отключения света в Запорожье на 29 апреля предусматривают срочные ремонтные работы на электрооборудовании, в результате чего в отдельных районах города временно прекратят электроснабжение, сообщает Politeka.

Работы продлятся с 09:00 до 17:00, поэтому жителям следует заранее подготовиться к возможным неудобствам, предостерегают в гороблэнерго.

Электроэнергии не будет по следующим адресам: ул. Буковинская (Дегтярева) 1–5, 2а, 4–6; Бирюзовая 1-19, 1а, 2-28; Владимира Кубиевича (Нестерова) 1-45, 2-16, 20-50; Гончарная (Искры) 2; Гризодубовой 1, 31; Зачиняева, Уютная, Лейтенантская, Независимости, Алексея Заики (Джамбула), Профессора Татьяны Денисовой (Гладкова), Стартова, Трембитная (Радищева), Ярославны (Качалова) и ряда улиц и переулков. Ограничения также будут касаться проспектов Металлургов и Соборного, а также проезда Виталия Тилиженко.

Энергетики отмечают: после завершения ремонтных работ электроснабжение будет возобновлено. В случае неблагоприятных погодных условий или технических сложностей расписание может измениться, что будет сообщено дополнительно.

Графики отключения света в Запорожье на 29 апреля плановые, поэтому потребителей просят с пониманием отнестись к ситуации и по возможности ограничить использование электроприборов в указанный период.

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