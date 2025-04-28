Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Запоріжжі на 29 квітня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 29 квітня обіцяє хмарний день без опадів, повідомляє Politeka.

Вівторок розпочнеться з температури +5°С у ранкові години, поступово потеплішає до +17°С удень, а ввечері повітря охолоне до +12°С. Вітер протягом дня буде слабким, до 4,2 м/с, атмосферний тиск залишатиметься стабільно високим — на рівні 757–762 мм рт. ст.

Варто зауважити, що підвищений атмосферний тиск може спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей, викликаючи головний біль, слабкість та проблеми з тиском. Також високий тиск ускладнює дихання та може погіршувати стан людей із серцево-судинними захворюваннями.

Вологість повітря коливатиметься від 85% вранці до 27% вдень, а ближче до вечора зросте до 53%. Ймовірність опадів мінімальна і не перевищить 2%.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 29 квітня також відзначає, що сонця видно не буде — хмарність триматиметься увесь день. Традиційно народні прикмети підказують: якими будуть погоді умови цього дня, таким очікується і весь травень. А ще зауважували: якщо ярки спочатку заграють, а потім знову підмерзнуть, на врожай чекають перешкоди. Погодні умови цього дня стануть своєрідною підказкою для аграріїв щодо майбутнього сезону.

Незважаючи на суцільну хмарність, день буде досить комфортним для прогулянок та справ на свіжому повітрі.

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