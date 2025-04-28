Синоптики обнародовали прогноз погоды в Запорожье на 29 апреля и поведали все детали этого дня.

Прогноз погоды в Запорожье на 29 апреля обещает пасмурный день без осадков, сообщает Politeka.

Вторник начнется с температуры +5°С в утренние часы, постепенно потеплеет до +17°С днем, а вечером воздух охладится до +12°С. Ветер в течение дня будет слабым, до 4,2 м/с, атмосферное давление будет оставаться стабильно высоким - на уровне 757-762 мм рт. ст.

Следует заметить, что повышенное атмосферное давление может повлечь за собой ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, вызывая головную боль, слабость и проблемы с давлением. Также высокое давление затрудняет дыхание и может усугублять состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Влажность воздуха будет колебаться от 85% утром до 27% днем, а ближе к вечеру вырастет до 53%. Вероятность осадков минимальна и не превысит 2%.

Прогноз погоды в Запорожье на 29 апреля также отмечает, что солнца не будет видно - облачность будет держаться весь день. Традиционно народные приметы подсказывают: какими будут погодными условия, таким ожидается и весь май. А еще замечали: если ярки сначала заиграют, а потом снова подмерзнут, урожая ждут препятствия. Погодные условия в этот день станут своеобразной подсказкой для аграриев по поводу предстоящего сезона.

Несмотря на сплошную облачность, день будет достаточно комфортным для прогулок и дел на открытом воздухе.

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