Що відомо про можливі графіки відключення світла в Харкові та області на неділю, 27 квітня 2025 року.

Обленерго продовжує ремонтні роботи в мережі, через які доводитьсч застосовувати локальні графіки відключення світла – що планується в Харкові та області на 27 квітня, пише Politeka.

Компанія "Укренерго" напередодні повідомила, що споживання електроенергії в Україні зараз стабілізувалося на рівні, який відповідає сезонним показникам.

Як зазвича, добовий максимум енергоспоживання припадає на вечірні години, але енергетики звернулися до українців із закликом перенести своє найактивніше споживання електроенергії, включаючи використання потужних електроприладів, на день – із 10 до 18 години. Саме в цей час ефективно працюють сонячні електростанції, що допомагає розвантажити загальну мережу.

Попри всі складнощі та те, що енергетикам доводиться проводити аварійно-відновлювальні роботи на ушкоджених російськими ударами енергообʼєктах, зараз немає підстав для того, щоб запровадити в Харкові та області стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла на 27 квітня, повідомляє Politeka.

У неділю, 27 квітня 2025 року, в Харкові та області можливі лише локальні графіки відключення світла, інформацію про які повідомляють на сторінках обленерго та конкретних територіальних громад, яких торкнуться ці знеструмлення.

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