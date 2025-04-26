Что известно о возможных графиках отключения света в Харькове и области на воскресенье, 27 апреля 2025 года.

Облэнерго продолжает ремонтные работы в сети, из-за которых приходится применять локальные графики отключения света – что планируется в Харькове и области на 27 апреля, пишет Politeka.

Компания "Укрэнерго" накануне сообщила, что потребление электроэнергии в Украине сейчас стабилизировалось на уровне, соответствующем сезонным показателям.

Как обычно, суточный максимум энергопотребления приходится на вечерние часы, но энергетики обратились к украинцам с призывом перенести свое активное потребление электроэнергии, включая использование мощных электроприборов, на день – с 10 до 18 часов. Именно в это время эффективно работают солнечные электростанции, что помогает разгрузить общую сеть.

Несмотря на все сложности и то, что энергетикам приходится проводить аварийно-восстановительные работы на поврежденных российскими ударами энергообъектах, нет оснований для того, чтобы вводить в Харькове и области стабилизационные или аварийные графики отключения света на 27 апреля, сообщает Politeka.

В воскресенье, 27 апреля 2025 года, в Харькове и области возможны только локальные графики отключения света, информацию о которых сообщают на страницах облэнерго и конкретных территориальных общин, которые застронут эти обесточения.

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