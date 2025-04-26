Енергетики пояснили, яка зараз ситуація з графіками відключення світла та чого чекати мешканцям Києва та області в неділю, 27 квітня 2025 року.

Які графіки відключення світла можуть задіяти в Києві та області в неділю, 27 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Напередодні в компанії "Укренерго" повідомляли, що показники споживання електроенергїі в Україні зараз відповідають сезонним. При цьому добовий максимум споживання фіксується ввечері.

Енергетики наголошують, що для збереження балансу в енергосистемі дуже важливо, аби українці за можливості перенесли максимальне енергоспоживання на день – приблизно з 10:00 до 18:00. Адже саме в цей час активно працють побутові сонячні електростанції, які дозволяють розвантажити загальнут енергомережу.

Крім того, наразі енергетики продовжують проводити аварійно-відновлювальні роботи на тих енергообʼєктах, які постраждали від масованих дронових і ракетних атак із боку російської федерації, пише Politeka.

У Києві та області на неділю, 27 квітня, запровадження стабілізаційних і аварійних графіків відключення світла не плануються.

Можливі лише локальні графіки світла, повʼязані з проведенням профілактично-ремонтних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність енергопостачання.

Зокрема, нагадаємо, що в межах Глевахівської територіальної громади в Київській області з 23 квітня та аж до 1 липня 2025 року триватимуть планові роботи з реконструкції електромереж в селищі Зелений Бір на вулицях Освіти, Садова, пров. Садовий, тож у цей період можливі тимчасові знеструмлення.

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