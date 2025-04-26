Энергетики объяснили, какая ситуация с графиками отключения света и чего ждать жителям Киева и области в воскресенье, 27 апреля 2025 года.

Какие графики отключения света могут использовать в Киеве и области в воскресенье, 27 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Накануне в компании "Укрэнерго" сообщали, что показатели потребления электроэнергии в Украине сейчас соответствуют сезонным. При этом дневной максимум потребления фиксируется вечером.

Энергетики отмечают, что для сохранения баланса в энергосистеме очень важно, чтобы украинцы по возможности перенесли максимальное энергопотребление на день – примерно с 10:00 до 18:00. Ведь именно в это время активно работают бытовые солнечные электростанции, которые позволяют разгрузить общую энергосеть.

Кроме того, энергетики продолжают проводить аварийно-восстановительные работы на тех энергообъектах, которые пострадали от массированных дроновых и ракетных атак со стороны российской федерации, пишет Politeka.

В Киеве и области на воскресенье, 27 апреля, введение стабилизационных и аварийных графиков отключения света не планируется.

Возможны только локальные графики света, связанные с проведением профилактически ремонтных работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность энергоснабжения.

В частности, напомним, что в пределах Глеваховской территориальной общины в Киевской области с 23 апреля и до 1 июля 2025 будут продолжаться плановые работы по реконструкции электросетей в поселке Зеленый Бор на улицах Образования, Садовая, пер. Садовый, так что в этот период возможны временные обесточивания.

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