Локальні графіки відключення світла від ДТЕК знову будуть застосовуватися в Київській області в суботу, 26 квітня 2025 року.

На суботу, 26 квітня 2025 року, ДТЕК планує в Київській області профілактичні роботи в мережах, через які буде застосовано графіки відключення світла, пише Politeka.

Загалом по Україні завдяки теплій і сонячній погоді рівень споживання електроенергії стабілізувався та відповідає сезонним показникам. Але вже в суботу погодні умови різко погіршаться, похолодання може спровокувати підвищення споживання, а хмарність заважатиме продуктивній роботі побутових сонячних електростанцій.

Максимум споживання електроенергії за добу по Україні припадає на вечір. Щоб стабілізувати енергосистему, експерти "Укренерго" просять українців за можливості перенести використання потужних електроприладів на години активної роботи сонячних електростанцій – орієнтовно з 10 до 18, повідомляє Politeka.

На 26 квітня 2025 року в Київській області ДТЕК знову планує профілактичні роботи, які мають підвищити надійність енергопостачання та попередити можливі аварії. Через це буде застосовано локальні графіки відключення світла.

Зокрема повідомляється, що графіки відключення світла 26 квітня діятимуть у межах Бapишівської селищної територіальної громади. За даними ДТЕК, тимчасово з 8:30 до 20:00 без електропостачання можуть залишитися мешканці села Рудницьке (вулиці Будівельників, Максима Капиці, Дружби, Зарічанська, Лісова, Миру, Польова, Шевченка).

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