Локальные графики отключения света от ДТЭК снова будут применяться в Киевской области в субботу, 26 апреля 2025 года.

На субботу, 26 апреля 2025 года, ДТЭК планирует в Киевской области профилактические работы в сетях, из-за которых будут применены графики отключения света, пишет Politeka.

В целом по Украине благодаря теплой и солнечной погоде уровень потребления электроэнергии стабилизировался и соответствует сезонным показателям. Но уже в субботу погодные условия резко ухудшатся, похолодание может спровоцировать повышение потребления, а облачность помешает производительной работе бытовых солнечных электростанций.

Максимум потребления электроэнергии за сутки по Украине приходится на вечер. Чтобы стабилизировать энергосистему, эксперты "Укрэнерго" просят украинцев по возможности перенести использование мощных электроприборов на часы активной работы солнечных электростанций – ориентировочно с 10 до 18, сообщает Politeka.

На 26 апреля 2025 года в Киевской области ДТЭК снова планирует профилактические работы, которые должны повысить надежность энергоснабжения и предотвратить возможные аварии. Поэтому будут применены локальные графики отключения света.

В частности сообщается, что графики отключения света 26 апреля будут действовать в пределах Барышевской поселковой территориальной общины. По данным ДТЭК, временно с 8:30 до 20:00 без электроснабжения могут остаться жители Рудницкого (улицы Строителей, Максима Капицы, Дружбы, Заричанская, Лесная, Мира, Полевая, Шевченко).

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