Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня в Київській області проводиться задля комфорту споживачів у майбутньому.

Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня в Київській області торкнеться споживачів одного з будинків, де планується проведення необхідних робіт для покращення газопостачальної мережі, повідомляє Politeka.

У зв'язку з проведенням робіт з реконструкції системи газопостачання, 30 квітня 2025 року в Білій Церкві на деякий час буде припинено постачання до багатоквартирного будинку за адресою вул. Ярослава Мудрого, 29а, інформує філія Газмережі.

Роботи будуть проводитись з 09:00 до 17:00, і в цей час подача блакитного палива до зазначеного будинку буде припинена. Споживачам в даному районі рекомендується перекрити крани на опусках перед газовими приладами, а також утриматися від відкривання кранів до відновлення подачі блакитного палива. За словами представників філії «Газмережі», заплановане повинно бути завершено вчасно, і газопостачання буде відновлено згідно з графіком.

Важливо, щоб усі мешканці будинку дотримувалися цих рекомендацій, аби забезпечити безпеку під час проведення робіт та уникнути неприємностей. Відновлення газопостачання буде здійснюватися працівниками місцевої філії «Газмережі», які проведуть необхідні налаштування і перевірки для безперебійного забезпечення мешканців природним газом.

Щоб цідзнатися про інші відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня в Київській області, слідкуйте за оновленнями Газмережі

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