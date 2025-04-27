Відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня в Київській області торкнеться споживачів одного з будинків, де планується проведення необхідних робіт для покращення газопостачальної мережі, повідомляє Politeka.

У зв'язку з проведенням робіт з реконструкції системи газопостачання, 30 квітня 2025 року в Білій Церкві на деякий час буде припинено постачання до багатоквартирного будинку за адресою вул. Ярослава Мудрого, 29а, інформує філія Газмережі.

Роботи будуть проводитись з 09:00 до 17:00, і в цей час подача блакитного палива до зазначеного будинку буде припинена. Споживачам в даному районі рекомендується перекрити крани на опусках перед газовими приладами, а також утриматися від відкривання кранів до відновлення подачі блакитного палива. За словами представників філії «Газмережі», заплановане повинно бути завершено вчасно, і газопостачання буде відновлено згідно з графіком.

газова плита

Важливо, щоб усі мешканці будинку дотримувалися цих рекомендацій, аби забезпечити безпеку під час проведення робіт та уникнути неприємностей. Відновлення газопостачання буде здійснюватися працівниками місцевої філії «Газмережі», які проведуть необхідні налаштування і перевірки для безперебійного забезпечення мешканців природним газом.

Щоб цідзнатися про інші відключення газу на тиждень з 28 квітня по 4 травня в Київській області, слідкуйте за оновленнями Газмережі

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