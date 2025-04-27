Отключение газа в неделю с 28 апреля по 4 мая в Киевской области производится для комфорта потребителей в будущем.

Отключение газа на неделю с 28 апреля по 4 мая в Киевской области коснется потребителей одного из домов, где планируется проведение необходимых работ по улучшению газоснабжающей сети, сообщает Politeka.

В связи с проведением работ по реконструкции системы газоснабжения, 30 апреля 2025 года в Белой Церкви на некоторое время будут прекращены поставки в многоквартирный дом по адресу ул. Ярослава Мудрого, 29а, сообщает филиал Газсети .

Работы будут проводиться с 09:00 до 17:00, и в это время подача голубого топлива в указанный дом будет прекращена. Потребителям в данном районе рекомендуется перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами, а также воздержаться от открывания кранов до возобновления подачи голубого топлива. По словам представителей филиала «Газсети», запланированное должно быть завершено вовремя, и газоснабжение будет возобновлено согласно графику.

Важно, чтобы все жильцы дома соблюдали эти рекомендации, чтобы обеспечить безопасность во время проведения работ и избежать неприятностей. Возобновление газоснабжения будет осуществляться работниками местного филиала «Газсети», которые проведут необходимые настройки и проверки для бесперебойного обеспечения жильцов природным газом.

Чтобы узнать о других отключениях газа на неделю с 28 апреля по 4 мая в Киевской области, следите за обновлениями Газсети.

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