Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 27 квітня та розповіли всі деталі цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 27 квітня обіцяє ясний і теплий день, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає sinoptik.ua.

Відсутність хмар на небі та відсутність опадів дозволяють насолоджуватися чудовою атмосферою. Вночі температура в місті опуститься до +2°C, вранці вона підніметься до +5°C, а вдень досягне +12°C. Вечірні температурні показники складуть близько +8°C. Вітер буде помірним, зі швидкістю до 3,2 м/с, а вологість повітря буде змінюватися від 75% вночі до 38% вдень, знову підвищуючись до 54% увечері.

Тиск в атмосфері буде становити 744 мм рт. ст. вночі і злегка підвищиться до 748 мм рт. ст. вдень. Варто зазначити, що високий тиск повітря може призвести до погіршення самопочуття у людей з серцево-судинними захворюваннями, викликаючи головні болі, запаморочення та підвищене навантаження на серце.

У народному прогнозі зазначено, що 27 квітня лисиці переселяються зі старих нір у нові, що є ознакою зміни погоди. Також згадується, що якщо день буде теплим, то перші дні травня можуть бути прохолодними. У цей період часто починаються грози, а також прилітають стрижі і косатки, що є своєрідним природним сигналом для зміни сезону.

Цей день стане чудовим для прогулянок на свіжому повітрі. Прогноз погоди у Львові на 27 квітня дає можливість львів’янам насолоджуватися та планувати активний відпочинок на природі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.