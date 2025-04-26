Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 27 апреля и рассказали все подробности этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 27 апреля сулит ясный и теплый день, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет sinoptik.ua .

Отсутствие облаков на небе и отсутствие осадков позволяют наслаждаться прекрасной атмосферой. Ночью температура в городе опустится до +2°C, утром она поднимется до +5°C, а днем ​​достигнет +12°C. Вечерние температурные показатели составят около +8°C. Ветер будет умеренным, со скоростью до 3,2 м/с, а влажность воздуха будет меняться с 75% ночью до 38% днем, снова повышаясь до 54% ​​вечером.

Давление в атмосфере составит 744 мм рт. ст. ночью и слегка повысится до 748 мм рт. ст. днем. Следует отметить, что высокое давление воздуха может привести к ухудшению самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызывая головные боли, головокружение и повышенную нагрузку на сердце.

В народном прогнозе отмечено, что 27 апреля лисы переселяются из старых нор в новые, что является признаком изменения погоды. Также упоминается, что если день будет теплым, то первые дни мая могут быть прохладными. В этот период часто начинаются грозы, а также прилетают стрижи и косатки, являющиеся своеобразным естественным сигналом для смены сезона.

Этот день станет прекрасным для прогулок на свежем воздухе. Прогноз погоды во Львове на 27 апреля дает возможность львовянам наслаждаться и планировать активный отдых на природе.

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