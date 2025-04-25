Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 26 квітня та розповіли, чого чекати.

Прогноз погоди у Львові на 26 квітня обіцяє змінні умови, повідомляє Politeka.

Вранці буде ще дощити, але до середини дня він повинен припинитися, і сонце визирне з-за хмар. Погода поступово покращуватиметься, а вечір буде ясним. Температура вночі складе близько +12°C, а вже вдень очікується підвищення до +13°C. Тому львів’яни можуть очікувати на досить теплий день, але з невеликою вологістю.

Вітер у Львові буде помірним, з максимальною швидкістю до 4,3 м/с, що забезпечить комфортні умови для прогулянок, попри вологу. Вологість повітря вночі досягатиме 91%, але до середини дня вона значно знизиться, залишивши 45% вологого повітря. Тиск зберігатиметься на рівні 741 мм рт. ст. Прогноз на вечір також обіцяє комфортні умови для відпочинку, оскільки вологість знизиться, а температура не перевищить 12°C.

Згідно з народним прогнозом погоди на 26 квітня у Львові - це день, коли з'являються перші весняні квіти та зеленіє малина. Наші пращури завжди звертали увагу на виділення березового соку, вважаючи, що якщо його багато, то літо буде дощовим. Цього року може бути досить волого влітку.

Така інформація від синоптиків ще раз підтверджує: на місто чекають типові весняні умови з дощами, але з позитивними прогнозами для тих, хто планує вийти на прогулянки чи відпочинок на свіжому повітрі.

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