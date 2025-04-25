Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 26 апреля и рассказали, чего ждать.

Прогноз погоды во Львове на 26 апреля обещает изменяющиеся условия, сообщает Politeka.

Утром будет еще дождь, но к середине дня он должен прекратиться, и солнце выглянет из-за облаков. Погода будет постепенно улучшаться, а вечер будет ясным. Температура ночью составит около +12°C, а днем ​​ожидается повышение до +13°C. Поэтому львовяне могут ожидать достаточно теплый день, но с небольшой влажностью.

Ветер во Львове будет умеренным, с максимальной скоростью до 4,3 м/с, что обеспечит комфортные условия для прогулок, несмотря на влагу. Влажность воздуха ночью достигнет 91%, но к середине дня она значительно снизится, оставив 45% влажного воздуха. Давление будет сохраняться на уровне 741 мм рт. ст. Прогноз на вечер также обещает комфортные условия отдыха, поскольку влажность снизится, а температура не превысит 12°C.

Согласно народному прогнозу погоды на 26 апреля во Львове - это день, когда появляются первые весенние цветы и малина. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. В этом году может быть достаточно влажного летом.

Такая информация от синоптиков еще раз подтверждает: город ждут типичные весенние условия с дождями, но с положительными прогнозами для тех, кто планирует выйти на прогулки или отдых на свежем воздухе.

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