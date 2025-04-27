Графіки відключення світла в Одесі та області на тиждень з 28 квітня по 4 травня, що варто знати місцевим.

Жителі Одеси та області вже можуть ознайомитися з графіками планових відключень електроенергії на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року, передає Politeka.

Компанія ДТЕК оголосила про проведення технічних робіт в Одеській області, спрямованих на покращення стабільності та безпеки енергосистеми в межах Куяльницькоъ сільської об’єднаної громади.

28 квітня в окремих районах Одеси та області очікується тимчасове припинення подачі електроенергії через планові роботи.

Про це повідомила Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «ДТЕК» буде проводити профілактичні роботи.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії:

28 числа 2025 світла не буде з 08:00 до 19:00 село Глибочок

28.04.2025 з 08:00 до 19:00 село Ставки, вул. Зелена.

Перебої в електропостачанні заплановані в окремих районах регіону з метою профілактичного обслуговування електромереж.

У разі виникнення питань щодо відключень мешканцям рекомендують звертатися до контакт-центру енергопостачальної компанії або слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

При виникненні питань надсилайте запит на електронну пошту oem@dtek.com або зателефонуйте в контакт-центр.

Контакт-центр: +38 (066) 750 90 90.

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