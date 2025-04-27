Графики отключения света в Одессе и области на неделю с 28 апреля по 4 мая, что следует знать местным.

Жители Одессы и области могут ознакомиться с графиками плановых отключений электроэнергии на неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года, передает Politeka.

Компания ДТЭК объявила о проведении технических работ в Одесской области, направленных на улучшение стабильности и безопасности энергосистемы в пределах Куяльницкой сельской объединенной общины.

28 апреля в отдельных районах Одессы и области ожидается временное прекращение подачи электроэнергии из-за плановых работ.

Об этом сообщила Куяльницкая сельская объединенная территориальная община.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях «ДТЭК» будет проводить профилактические работы.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии:

28 числа 2025 года света не будет с 08:00 до 19:00 село Глубок

28.04.2025 с 08:00 до 19:00 село Ставки, ул. Зеленая.

Перебои в электроснабжении запланированы в отдельных районах региона с целью профилактического обслуживания электросетей.

В случае возникновения вопросов об отключениях жителям рекомендуют обращаться в контакт-центр энергоснабжающей компании или следить за обновлениями на официальных ресурсах.

При возникновении вопросов посылайте запрос на электронную почту oem@dtek.com или позвоните в контакт-центр.

Контакт-центр: +38 (066) 750 90 90.

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