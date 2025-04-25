У суботу, 26 квітня, у місті Дніпро та окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень, передає Politeka.
Через виконання профілактичних робіт відбудеться тимчасове припинення електропостачання у Кам'янському.
Про це інформує “ДТЕК Дніпровські електромережі”.
26 квітня з 08:00 до 18:00 на вулицях:
Олени Пчілки,
Василя Овчинникова,
Віталія Попруги,
Волошкова,
Воробйова,
Гайдамацька,
Гетьмана Сагайдачного,
Оборонців,
Євгена Мельнікова,
Максима Чиженка,
Маршова,
Миру,
Приміська,
Ранкова,
провулок 1-й Маршовий,
Віталія Попруги,
Євгена Мельнікова,
Телефонічний,
проїзд Максима Рильського,
проспект Відродження,
Івана Франка,
Свободи,
вулиця Моршинська,
проспект Наддніпрянський,
Нікопольська.
Рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.
Що варто зробити заздалегідь:
Зарядити мобільні пристрої
Перевірити електроприлади
За можливості перенести важливі справи поза домом
Підготувати альтернативне освітлення.
Енергетики просять мешканців не перевантажувати мережу після відновлення електропостачання та з розумінням ставитися до необхідності проведення таких робіт.
Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.
У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”:
Для стаціонарних телефонів:
+38 (056) 790 99 00
Для мобільних :
+38 (066) 790 99 00
+38 (067) 790 99 00
+38 (063) 790 99 00
E-mail: dnem@dtek.com
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