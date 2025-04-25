Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі та області на 26 квітня 2025 року, місцевих попередили.

У суботу, 26 квітня, у місті Дніпро та окремих районах області буде тимчасово припинено подачу електроенергії на низці вулиць, дізнайтеся, де введуть графіки відключень, передає Politeka.

Через виконання профілактичних робіт відбудеться тимчасове припинення електропостачання у Кам'янському.

Про це інформує “ДТЕК Дніпровські електромережі”.

26 квітня з 08:00 до 18:00 на вулицях:

Олени Пчілки,

Василя Овчинникова,

Віталія Попруги,

Волошкова,

Воробйова,

Гайдамацька,

Гетьмана Сагайдачного,

Оборонців,

Євгена Мельнікова,

Максима Чиженка,

Маршова,

Миру,

Приміська,

Ранкова,

провулок 1-й Маршовий,

Віталія Попруги,

Євгена Мельнікова,

Телефонічний,

проїзд Максима Рильського,

проспект Відродження,

Івана Франка,

Свободи,

вулиця Моршинська,

проспект Наддніпрянський,

Нікопольська.

Рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Що варто зробити заздалегідь:

Зарядити мобільні пристрої

Перевірити електроприлади

За можливості перенести важливі справи поза домом

Підготувати альтернативне освітлення.

Енергетики просять мешканців не перевантажувати мережу після відновлення електропостачання та з розумінням ставитися до необхідності проведення таких робіт.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

У разі виникнення запитань звертайтесь за телефонами кол-центру АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”:

Для стаціонарних телефонів:

+38 (056) 790 99 00

Для мобільних :

+38 (066) 790 99 00

+38 (067) 790 99 00

+38 (063) 790 99 00

E-mail: dnem@dtek.com

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій у 2025 році: коли та на скільки збільшать виплати українцям.