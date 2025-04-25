График плановых отключений электроэнергии в Днепре и области на 26 апреля 2025 года местных предупредили.

В субботу, 26 апреля, в городе Днепр и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где введут графики отключений, передает Politeka.

Из-за выполнения профилактических работ произойдет временное прекращение электроснабжения в Каменском.

Об этом информирует "ДТЭК Днепровские электросети".

26 апреля с 08:00 до 18:00 на улицах:

Елены Пчелки,

Василия Овчинникова,

Виталия Попруги,

Волошкова,

Воробьева,

Гайдамацкая,

Гетьмана Сагайдачного,

Защитников,

Евгения Мельникова,

Максима Чиженко,

Маршева,

Мира,

Пригорода,

Утренняя,

переулок 1-й Маршевый,

Виталия Попруги ,

Евгений Меездник, Ивана Франко, Свободы, улица Моршинская, проспект Приднепровский, Никопольская.

Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.

Что следует сделать заранее:

Зарядить мобильные устройства

Проверить электроприборы

По возможности перенести важные дела вне дома

Подготовить альтернативное освещение.

Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра АО "ДТЭК Днепровские электросети":

Для стационарных телефонов:

+38 (056) 790 99 00

Для мобильных :

+38 (066) 790 99 00

+38 (067) 790 99 00

+38 (063) 790 99 00

Электронная почта: dnem@dtek.com

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