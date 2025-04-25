В субботу, 26 апреля, в городе Днепр и в отдельных районах области будет временно прекращена подача электроэнергии на ряде улиц, узнайте, где введут графики отключений, передает Politeka.
Из-за выполнения профилактических работ произойдет временное прекращение электроснабжения в Каменском.
Об этом информирует "ДТЭК Днепровские электросети".
26 апреля с 08:00 до 18:00 на улицах:
Елены Пчелки,
Василия Овчинникова,
Виталия Попруги,
Волошкова,
Воробьева,
Гайдамацкая,
Гетьмана Сагайдачного,
Защитников,
Евгения Мельникова,
Максима Чиженко,
Маршева,
Мира,
Пригорода,
Утренняя,
переулок 1-й Маршевый,
Виталия Попруги ,
Евгений Меездник, Ивана Франко, Свободы, улица Моршинская, проспект Приднепровский, Никопольская.
Рекомендуется предварительно подготовиться к временным неудобствам.
Что следует сделать заранее:
Зарядить мобильные устройства
Проверить электроприборы
По возможности перенести важные дела вне дома
Подготовить альтернативное освещение.
Энергетики просят жителей не перегружать сеть после возобновления электроснабжения и с пониманием относиться к необходимости проведения таких работ.
Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.
В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра АО "ДТЭК Днепровские электросети":
Для стационарных телефонов:
+38 (056) 790 99 00
Для мобильных :
+38 (066) 790 99 00
+38 (067) 790 99 00
+38 (063) 790 99 00
Электронная почта: dnem@dtek.com
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий в 2025 году: когда и на сколько увеличат выплаты украинцам.