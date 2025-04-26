Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі запланований на 27 квітня 2025 року, які адреси залишаться без світла,

Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі та області на 27 квітня 2025 року, стало відомо, які адреси залишаться без світла, передає Politeka.

У суботу, 27 квітня 2025 року, у Дніпрі та на деяких вулицях області очікуються тимчасові відключення електроенергії.

Як повідомляє ЦЕК, це пов'язано з проведенням планових технічних робіт на електромережах з метою покращення якості та надійності електропостачання в майбутньому.

Подача буде припинена у період з 08:00 до 17:00 за наступними адресами:

вул. Артилерійська, 46

вул. Робоча, 164А, 164К, 166А, 166Б.

Фахівці енергетичних служб підкреслюють важливість цих профілактичних заходів — вони дозволяють запобігти аварійним ситуаціям та покращити стабільність мережі в довгостроковій перспективі.

Жителям, чиї будинки потрапляють у перелік, рекомендується заздалегідь скоригувати свої плани на день і підготуватися до тимчасового знеструмлення.

Після завершення робіт енергетики просять уникати перевантаження мережі та проявити розуміння до необхідності проведення технічного обслуговування.

Детальнішу інформацію можна отримати, звернувшись до кол-центру вашого постачальника електроенергії.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

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