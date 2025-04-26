График плановых отключений электроэнергии в Днепре и области запланирован на 27 апреля 2025 года, какие адреса останутся без света,

График плановых отключений электроэнергии в Днепре и области на 27 апреля 2025 года стало известно, какие адреса останутся без света, передает Politeka.

В субботу, 27 апреля 2025, в Днепре и на некоторых улицах области ожидаются временные отключения электроэнергии.

Как сообщает ЦЭК, это связано с проведением плановых технических работ на электросетях с целью улучшения качества и надежности электроснабжения в будущем.

Подача будет прекращена в период с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Артиллерийская, 46

ул. Рабочая, 164А, 164К, 166А, 166Б.

Специалисты энергетических служб подчеркивают важность этих профилактических мер — они позволяют предотвратить аварийные ситуации и улучшить стабильность сети в долгосрочной перспективе.

Жителям, чьи дома попадают в список, рекомендуется заранее скорректировать свои планы на день и подготовиться к временному обесточиванию.

После завершения работ энергетики просят избегать перегрузки сети и проявить понимание необходимости проведения технического обслуживания.

Для получения дополнительной информации обратитесь в колл-центр поставщика электроэнергии.

Для уточнения деталей или получения дополнительной информации жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.

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