Мешканка столиці звинувачує Укрпошту в затримці з доставкою пенсії у Києві, повідомляє Politeka.

За словами жінки, виплату, яка мала надійти ще 16 березня, досі не отримано, а працівники пошти просять чекати до 25-го.

Коментар пенсіонерки з’явився під однією з публікацій компанії 18 березня. Вона зазначає, що кошти надійшли у відділення ще 15 березня, однак досі не були передані отримувачам. Жінка припускає, що в окремих поштових відділеннях це може бути частиною «налагодженої схеми», за якої пенсіонери залишаються без грошей через нестачу листонош, а керівники користуються ситуацією у власних інтересах.

У відповідь на скаргу, Укрпошта пояснила, що пенсія у Києві, як і в інших регіонах, виплачується у період з 4 по 25 число щомісяця — згідно з датою, призначеною для кожного отримувача. Також у компанії наголосили, що під час дії воєнного стану діє постанова №162, яка дозволяє проводити виплати за будь-який профінансований день, але лише у межах встановленого періоду.

Таким чином, пенсія у Києві може бути доставлена протягом визначених державою термінів, і затримка не обов’язково вважається порушенням.