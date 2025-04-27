Житель столицы обвиняет Укрпочту в задержке с доставкой пенсии в Киеве, сообщает Politeka.
По словам женщины, выплата, которая должна была поступить еще 16 марта, до сих пор не получена, а работники почты просят ждать до 25-го.
Комментарий пенсионерки появился под одной из публикаций компании 18 марта. Она отмечает, что средства поступили в отделение еще 15 марта, однако до сих пор не были переданы получателям. Женщина предполагает, что в отдельных почтовых отделениях это может быть частью «налаженной схемы», при которой пенсионеры остаются без денег из-за нехватки почтальонов, а руководители пользуются ситуацией в собственных интересах.
В ответ на жалобу Укрпочта пояснила, что пенсия в Киеве, как и в других регионах, выплачивается в период с 4 по 25 число ежемесячно - согласно дате, предназначенной для каждого получателя. Также в компании подчеркнули, что во время действия военного положения действует постановление №162, позволяющее производить выплаты за любой профинансированный день, но только в пределах установленного периода.
Таким образом, пенсия в Киеве может быть доставлена в течение определенных государством сроков и задержка не обязательно считается нарушением.
Пенсионерка призывает проверить ситуацию на местном уровне и обеспечить своевременную доставку выплат тем, кто в этом особенно нуждается.
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