Пенсія в Харкові її чоловіка повинна була призначитись містянці, проте цього не сталося через рішення ПФУ

Пенсія в Харкові повинна були призначитись вдові, яка подала заяву в ПФУ, проте отримала несподівану відмову, через що їй довелось йти до суду, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в рішенні Дзержинського районного суду.

Після смерті чоловіка жінка отримала право на спадщину, до якої входила й нарахована, але не виплачена за життя різниця пенсії за період з 1 грудня 2019-ого по 1 листопада 2023 року на суму 488 969 гривень.

Чоловік перебував на обліку в Головному управлінні ПФУ Харківської області як пенсіонер за вислугою років згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». Після його смерті жінка, як спадкоємиця першої черги, звернулася до нотаріуса й 30 липня 2024 року отримала свідоцтва про прийняття спадщини. Пенсія в Харкові її чоловіка повинна була призначитись містянці, проте цього не сталося.

ПФУ відмовив їй у виплаті, пояснивши відсутністю підстав. Утім, офіційно підтвердив, що за вказаний період нараховано пенсійну різницю у розмірі 488 969 грн. У зв’язку з цим жінка звернулася до суду з вимогою визнати її право власності на ці кошти як частину спадщини.

Суд став на бік позивачки та визнав за нею право на спадкове майно — пенсія в Харкові, яка була призначена, нарахована, але не виплачена її чоловікові. Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області зобов’язали виплатити їй цю суму — 488 969 гривень.

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